«Gladiator II»-Star Paul Mescal verliert seltene Worte über Beziehung

Er redet nicht oft über sein Leben hinter der Kamera, aber nun hat «Normal People»–Star Paul Mescal (29) sich zu seiner «zutiefst wertvollen» Beziehung zu Sängerin Gracie Abrams (26) geäussert. Aber eigentlich auch nicht.
Auf die Frage, ob es einen bestimmten Moment oder Anlass gegeben habe, der ihn oder Abrams dazu gebracht habe, ihre Beziehung mit der Öffentlichkeit zu teilten, sagt Mescal in der Coverstory des neuen «Rolling Stone» zunächst: «Ich weiss nicht, wie ich darauf antworten soll.»
Weiter über die Beziehung und die Frau befragt, mit der er im Juni 2024 zum ersten Mal in Verbindung gebracht wurde, antwortet der irische Mime: «Ich habe eigentlich eine Antwort, aber alles, was damit zu tun hat, ist mir zutiefst wertvoll... Ich möchte diese Dinge grundsätzlich schützen.»
Paul Mescal fühlt sich nicht wohl, sein Privatleben zu teilen
Es ist eine seltene Äusserung des oscarnominierten Schauspielers über seine Beziehung zu der 26–jährigen Singer–Songwriterin Abrams. Im November 2024 präsentierte Mescal die Musikerin als seine Begleiterin bei der Premiere seines Films «Gladiator II» in Los Angeles. Gemeinsame Fotos des Paares auf der Afterparty der Premiere kursierten sofort im Netz.
Im Juli dieses Jahres wiederum teilte Abrams dann auf ihrem offiziellen Instagram–Account eine Reihe von Aufnahmen des Glastonbury–Festivals. Auf einem der Fotos liegt sie neben Mescal auf einer Decke. Beide schauen in die Kamera. Als Begleittext fügte die Sängerin lediglich eine lange Reihe an Herz–Emojis hinzu.
In der November–Ausgabe des US–Magazins «GQ» sprach Paul Mescal zudem über seinen Wunsch, sein Privatleben privat halten zu wollen, und erklärte, er habe «gelernt, dass es für mich jetzt bestimmte Grenzen gibt, die ich zum Wohle meiner eigenen geistigen Gesundheit nicht überschreiten werde».
«Die Spekulationen waren in den letzten paar Jahren ziemlich verrückt», fuhr er fort. «Ich fühle mich nicht wohl dabei, diesen Teil meines Lebens auf irgendeine Art zu öffnen.» Sein Privatleben sei ihm sehr wichtig, «weil ich nur sehr wenig davon habe, und es mag zwar von öffentlichem Interesse sein, aber es handelt sich nicht um Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen.»