«Gladiator II»-Star Paul Mescal verliert seltene Worte über Beziehung

«Die Spekulationen waren in den letzten paar Jahren ziemlich verrückt», fuhr er fort. «Ich fühle mich nicht wohl dabei, diesen Teil meines Lebens auf irgendeine Art zu öffnen.» Sein Privatleben sei ihm sehr wichtig, «weil ich nur sehr wenig davon habe, und es mag zwar von öffentlichem Interesse sein, aber es handelt sich nicht um Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen.»