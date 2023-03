«Gladiator»-Sequel: Stösst Oscarpreisträger Denzel Washington zum Cast?

Der nächste Oscar-Reigen für «Gladiator»?

In «Gladiator» spielte Russell Crowe (58) die Hauptrolle des Maximus Decimus Meridius, eines römischen Feldherrn, der in die Sklaverei gezwungen wird. Als Gladiator kämpft er in der Arena und sinnt auf Rache an Commodus, der den Tod von Maximus' Frau und Kind zu verantworten hatte. Der Film ergatterte zwölf Oscar-Nominierungen, fünf Preise konnte er gewinnen. So triumphierte Crowe als bester Hauptdarsteller und startete daraufhin eine bis heute erfolgreiche Karriere in Hollywood. «Gladiator» wurde zudem in der Kategorie «Bester Film» geehrt.