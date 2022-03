Glamour-Auftritt in Belize: Herzogin Kate leuchtet in Pink

Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) haben am letzten Abend ihres Besuchs in Belize an einer besonderen Veranstaltung teilgenommen: eine Feier in den Maya-Ruinen von Cahal Pech. Die Herzogin von Cambridge präsentierte dabei ein glamouröses Kleid. Die pinkfarbene, metallisch schimmernde Robe mit kurzen Rüschenärmeln und Band um die Taille stammt Medienberichten zufolge von der britischen Marke The Vampire's Wife. Das Outfit, das umgerechnet etwa 3.000 Euro kosten soll, fiel bis auf den Boden. Dazu trug Kate silberne, offene Schuhe.