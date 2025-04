Glamour-Auftritt von Eva Longoria und ihrem kleinen Sohn

Mehrwöchige Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag

Eva Longoria hat erst vor wenigen Wochen eine andere grosse Veranstaltung begangen: Die Schauspielerin feierte am 15. März ihren 50. Geburtstag. Angeblich gab es eine mit Stars gespickte Party in Miami. Das hatte «Page Six» berichtet. Mit dabei war natürlich auch ihr Ehemann José Bastón (57), der ihr «liebevoll zur Seite stand und sie feierte», wie das Promiportal der «New York Post» ebenfalls in Erfahrung gebracht haben will. Auf Instagram postete Eva Longoria zuletzt Fotos von ihrer Familie und fügte hinzu: «Man wird nur einmal 50, aber diese Momente werde ich für immer in Ehren halten. Ich liebe euch alle!» Ausserdem verriet sie ihren über zehn Millionen Followern in einem weiteren Post, dass sie ihren Geburtstag über mehrere Wochen gefeiert habe.