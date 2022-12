«Ich habe nochmal Ja gesagt», schrieb Jessica Haller zu einem Video, in dem sie in ihrer glamourösen Brautrobe nur so strahlte. Das funkelnde Corsagenkleid in Silber war ein echtes Highlight. Johannes Haller trug einen schicken weissen Anzug und lachte am Ende des Clips in die Kamera. Die beiden genossen offenbar einen romantischen Abend bei Kerzenschein Mitten in der Wüste von Dubai.