Glamouröse Ankunft: Anya Taylor-Joy am Flughafen in Cannes

Anya Taylor–Joy (28) gibt einen Vorgeschmack auf ihre Outfits bei den Filmfestspielen in Cannes. Am morgigen 14. Mai beginnt die elftägige Preisverleihung der Goldenen Palme an der Côte d'Azur. Taylor–Joy wird bei dem prestigeträchtigen Event ihren neuen Film «Furiosa: A Mad Max Story» vorstellen. Die Schauspielerin kam heute in Frankreich an und entschied sich bereits für den Flug für ein elegantes Outfit.