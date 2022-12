«Glass Onion: A Knives Out Mystery»: Daniel Craig spielt «Cluedo»

Mord mit inszenatorischen Hindernissen

Nicht Blanc heftet sich in «Glass Onion» an die Fersen eines Mordfalls, das Gegenteil ist augenscheinlich der Fall. Im Laufe des Films wird aber nicht nur Blancs Anwesenheit auf der Insel erklärt, sondern durch einen radikalen Kurswechsel zu einer neuen Betrachtungsweise des bereits Gezeigten gebeten. So organisch wie in «Knives Out» fügt sich diese Revision der Indizien aber nicht in den Mordfall ein. Stattdessen fühlt sich manch ein Zuschauer wohl zu arg von Johnson an der Nase herumgeführt, weil dieser durch gewählte Schnitte und Zeitsprünge zunächst sehr bewusst mit Informationen zum Fall zurückgehalten hat. Im Grunde sorgt zu Beginn nicht der Fall selbst für die grössten Fragezeichen, sondern lediglich dessen Inszenierung.