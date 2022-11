Benoit Blanc ist zurück! Ob Daniel Craig (54) als Meisterdetektiv mit «Glass Onion: A Knives Out Mystery» erneut so einen grossen Erfolg einfahren kann wie mit dem Vorgängerfilm? Der Überraschungshit «Knives Out - Mord ist Familiensache» erschien Anfang 2020 in den deutschen Kinos - und wurde hier wie auch international von Publikum und Kritikern gefeiert.