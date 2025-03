Glastonbury 2025: Olivia Rodrigo und The 1975 als Headliner bestätigt

Olivia Rodrigo spielt erstmals auf der Hauptbühne

Die Pop–Rock–Gruppe The 1975 um Frontmann Matty Healy (35) steht am Freitag (27. Juni) auf der Pyramid Stage. Für sie ist es nicht das erste Mal auf der Hauptbühne: Bereits 2014 performten sie dort, jedoch erhielten sie damals noch einen Slot am Nachmittag. 2016 spielten sie zudem auf der Other Stage, der zweitgrössten Bühne des Festivals. Auf dieser war 2022 auch Olivia Rodrigo aufgetreten, die erstmals ihre Songs auf der Pyramid Stage am letzten Festivaltag zum Besten geben wird. 2025 findet die Musikveranstaltung vom 25. bis 29. Juni statt.