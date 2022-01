«Glee»-Star: Jenna Ushkowitz erwartet ihr erstes Kind

Jenna Ushkowitz (35) erwartet gemeinsam mit ihrem Mann David Stanley ihr erstes Kind. Das hat der «Glee»-Star am Mittwoch, den 26. Januar, auf Instagram bekannt gegeben. Auf einem Schwarz-Weiss-Foto legt die Schauspielerin liebevoll ihre Hand auf den runden Babybauch, während ihr Mann in die Kamera lächelt und seine Hand auf ihre legt. Gleichzeitig hat das Paar das Geschlecht und den Monat verraten, in dem das Baby das Licht der Welt erblicken soll. «Baby Girl Stanley kommt im Juni», schreibt Ushkowitz und verrät somit ausserdem, dass sie eine Tochter erwartet.