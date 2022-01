«Glee»-Star Lea Michele zeigt erstmals das Gesicht ihres Babys

Lea Michelle ist wieder glücklich

Am 28. April 2018 gab Lea Michele ihre Verlobung mit Zandy Reich bekannt. Gut ein Jahr später, am 9. März 2019, heiratete sie den Geschäftsmann, der die Modefirma AYR (All Year Round) betreibt. Ihr gemeinsamer Sohn Ever kam am 20. August 2020 zur Welt.