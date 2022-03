Glenn Close: Die ewige Oscar-Nominierte wird 75

Ein Trauma ihrer Kindheit und Jugend verfolgt sie bis heute, wie sie im Mai 2021 in der Dokuserie «The Me You Can't See» von Prinz Harry (37) offenbarte. Close war sieben Jahre alt, als ihre Eltern der erzkonservativen Religionsgemeinschaft Moral Re-Armament beitraten. Unter Tränen beschrieb die Schauspielerin die Organisation als Kult, der es ihr noch heute unmöglich mache, normale Beziehungen zu führen. «Wegen der emotionalen und psychologischen Verwüstung des Kults blieb ich erfolglos in meinen Beziehungen und der Suche nach einem dauerhaften Partner. Und das bedauere ich. Es ist unser natürlicher Zustand, solche Verbindungen zu haben.»