Glitzernd, hauteng, schulterfrei: So sexy zeigt sich Heidi Klum im TV

Sie ist seit Jahrzehnten im Model–Geschäft – und weiss immer noch, wie man sich perfekt in Szene setzt. Topmodel Heidi Klum (50) sorgte für Staunen und Blitzlichtgewitter bei der TV–Show «America's Got Talent»: Die 50–Jährige erschien in einem hautengen, schulterfreien Metallic–Kleid auf dem roten Teppich. Dazu kombinierte sie gold–glitzernde High Heels, extra lange rot lackierte Fingernägel und Smokey Eyes. Ihre blonden Haare trug sie offen und glatt gestylt.