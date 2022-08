Global Citizen Festival: Metallica und Mariah Carey sind mit dabei

Wie immer wird das Global Citizen Festival dafür genutzt, um auf die Missstände in der Welt aufmerksam zu machen. Üblicherweise richten sich die Performer und Redner an die Politiker der Vereinten Nationen. Dieses Jahr steht das Festival unter dem Motto «Take Action Now. For Girls. For the Planet. To End Poverty» (zu Deutsch: «Handle jetzt. Für Mädchen. Für den Planeten. Um Armut zu beenden»).