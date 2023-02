Glööckler-Scheidung: Dieter Schroth über «letzte Liebe» seines Lebens

Jetzt meldete sich auch der verlassene Schroth in der «Bild»-Zeitung zu Wort. Die Trennung habe schon länger in der Luft gelegen, so der Herrenausstatter. «Als Harald dann in den Dschungel ging und über unsere Beziehung gesprochen hat, wurde etwas in Gang gesetzt, das auch mich überrascht hat», so Schroth. Er vermute, dass sein Noch-Ehemann seine eigenen Vorstellungen davon gehabt habe, wie sein Leben weitergehen solle. «Harald will sich verändern. Noch mehr als er es schon getan hat. Das geht wahrscheinlich leichter ohne mich.»