Neben ihrer Modelkarriere absolvierte Burkandt ein duales Studium der Wirtschaftswissenschaften. Nun will die 24-Jährige auch als Schauspielerin durchstarten. «Ich konzentriere mich gerade zu 100 Prozent auf mein Schauspiel-Coaching.» Auch an Ostern mache sie keine Pause. «Ich habe mein ganzes Leben viel Urlaub gemacht, vor allem in den letzten Jahren, jetzt stelle ich aber erstmal meine Karriere vorne an», so Burkandt. «Ehrgeiz liegt bei uns in der Familie.»