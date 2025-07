«Glücklich wie nie»: Eva Imhof blickt nach Zusammenbruch nach vorne

Als 2015 und 2016 erst ihr Vater und dann ihre beste Freundin Miriam Pielhau (1975–2016) gestorben sind, habe sie sich in die Arbeit gestürzt. 2019 erlitt sie ihren ersten Burn–out und habe nach vier Wochen wieder normal gearbeitet. Die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Peter Imhof (51) habe es nicht besser gemacht, diese hatte sie 2022 bekannt gegeben: «Es war wahnsinnig viel und natürlich bin ich nach der Trennung in ein Loch gefallen.» Schon damals hatte sie von ihrem neuen Freund gesprochen, der sie in der schweren Zeit sehr unterstützt habe und «oft am Krankenbett» gesessen sei.