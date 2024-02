«GNTM 2024»: Heidi Klum ist beim Casting zu euphorisch

Wer darf nach dem Casting den grossen Traum vom Titel «Germany's next Topmodel» antreten? In der zweiten Folge der 19. Staffel der Model–Castingshow (auch bei Joyn) nahm Jurorin Heidi Klum (50) wieder diverse Kandidaten und Kandidatinnen in Augenschein und sorgte mit ihren Entscheidungen für freudige Aufregung – oder auch bittere Enttäuschung. Am Ende der Folge wartete schliesslich nicht nur Jean Paul Gaultier (71) als Gast–Juror, sondern auch eine schockierende Überraschung auf die Model–Anwärterinnen und Anwärter, die sich durch das Casting schon sicher in der nächsten Runde gesehen hatten.