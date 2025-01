«GNTM» 2025: Bedeutende Neuerungen bei den Männern in Staffel 20

Plus–Size–Männer und zweimal Heidi

Mehr Auswahl und mehr Sendetermine: Die 20. Staffel wird in diesem Jahr ausserdem an zwei Tagen pro Woche ausgestrahlt: dienstags werden die männlichen Bewerber auf dem Weg ins Modelgeschäft begleitet und donnerstags die Frauen. «Viele grossartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys», wird Chefjurorin Klum in einer Pressemitteilung zitiert.