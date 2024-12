«GNTM», «Bachelor» und mehr: Diese Shows erfanden sich 2024 neu

«GNTM» mit Männern

Heidi Klum (51) hat immer wieder ein bisschen an ihrer Castingshow «Germany's next Topmodel» auf ProSieben gefeilt. So fielen im Laufe der Zeit etwa die Altersgrenze oder auch die strengen Massvorgaben. 2024, in der 19. Staffel, gab es aber den bisher grössten Wandel: Erstmals durften auch Männer um den Titel kämpfen. Dafür erhielt die Gastgeberin und Moderatorin sogar im Oktober den renommierten Medienpreis «Blauer Panther» in der Kategorie Entertainment, weil sie «ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz» gesetzt habe. Die Laudatio hielt ihr langjähriger Weggefährte Thomas Hayo (55), der Heidi Klum lobte: «Du hast aus einem Casting–Format ein Entertainment–Event gemacht, in dem Diversity in jeder Folge gelebt wird.»