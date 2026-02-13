«GNTM»: Beim Frauen-Casting punktet bei Heidi Klum Ü50

Viele Frauen «im besten Alter» kommen weiter

Sogar eine berühmte Autorin wagt den Gang auf den Laufsteg. Ildikó von Kürthy (58) ist nicht nur zweifache Mutter, Podcasterin und Journalistin, sie schrieb mit Romanen wie «Höhenrausch» und «Blaue Wunder» auch mehrere «Spiegel»–Bestseller. Sie habe Heidi Klums Aufruf gesehen, dass sich doch mehr «Bestager», also Menschen im besten Alter, bewerben sollen. «Das bin ja dann wohl ich!», strahlt die Frau mit kurzem, grauem Haar. «Es liegt mir am Herzen, dass Frauen jenseits der 50 nicht in der Unsichtbarkeit verschwinden.» Zwar bekommt sie von Klum und Gaultier die Einladung in die nächste Runde, abseits der Kamera entscheidet sie sich aber gegen eine weitere Teilnahme – «der Zeitaufwand sei zu gross gewesen. Das kann ich auch verstehen», wie Klum im Nachgang der «Bild»–Zeitung verriet.