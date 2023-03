Modelchefin selbst auf dem Friseurstuhl

Zunächst begeben sich die Topmodel-Anwärterinnen wie auch ihre Vorgängerinnen mit gemischten Gefühlen in den grossen Umstyling-Raum. Anya (19) freut sich und ist «die ganze Zeit schon am Zittern, weil ich einfach so Bock habe», beschreibt sie laut Folgen-Ankündigung. Sie würde sich «irgendwas Unnatürliches» wünschen, «also pink oder lila oder blau». Sarah (20) will sich dagegen nicht von ihren langen braunen Haaren verabschieden müssen: «Ich bin mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet, ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden.»