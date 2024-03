«GNTM»: Ein Favorit schiesst sich bei Sedcard-Shooting ins Aus

Werbekunden spionieren bei Heidis Casting–Plausch

Was für eine schöne Abwechslung: Heidi Klum lud alle Models zum lockeren Casting–Training an den Laufsteg – ganz ohne Druck. Von wegen! Denn ganz in der Nähe spielten Produktmanagerinnen eines grossen Werbekunden Mäuschen. Die vermeintlich belanglosen Gespräche zwischen Heidi und den Kandidaten gerieten so zu echten Bewerbungen. Als «Kundin» gab Heidi Hinweise, worauf es im Casting–Gespräch ankommt und worüber man besser schweigen sollte. Interessant schon hier: Die beiden Zwillinge Julian und Luca (beide 24) tun sich immer noch schwer damit, Eigenständigkeit glaubwürdig herüberzubringen.