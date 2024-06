«GNTM»-Finale 2024: Diese Gäste begrüsst Heidi Klum am Donnerstag

Die 19. Staffel von «Germany's next Topmodel» biegt auf die Zielgerade ein. Nach dem Halbfinale am Dienstag (11. Juni) geht schon am 13. Juni das grosse Finale der diesjährigen Ausgabe von Heidi Klums (51) Erfolgsshow über die Bühne. Der Sender ProSieben hat jetzt auch bekannt gegeben, welche prominenten Gäste die Modelmama zur Liveshow in Köln begrüssen wird. Mit dabei sind einige bereits bekannte sowie einige neue Gesichter.