«GNTM»-Finale 2026: Heidi Klum kürt Siegerin und Sieger in Hollywood

Das Datum für das Finale wird noch bekannt gegeben

Im vergangenen Jahr stieg das Finale noch im Kölner Coloneum, nun soll es in Klums Wahlheimat gehen. Sendersprecher Christoph Körfer kündigte an, die grosse Abschlussshow warte «mit viel Hollywood», «mit viel Glamour» und «mit vielen Stars» auf. Weiter wird er zitiert: «Nach dem Allstars–Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept. Das #GNTM–Finale steigt 2026 in Hollywood. Wann und wie werden wir rechtzeitig verkünden.»