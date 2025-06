«GNTM»-Finale: Die spannendsten Momente der Jubiläumsstaffel

Heidi Klum zeigt Family & Friends

Auch die Gastgeberin hat sich in der Jubiläumsstaffel sehr nahbar gezeigt. Nicht nur nahm sie ihre halbe Familie mit in die Show, sie selbst wirkte oft sehr viel entspannter als noch in früheren Folgen. Mit ihrem Kumpel und Ex–Juror Thomas Hayo (56) übernachtete sie in einem winzigen Zelt in der kalifornischen Wüste, im Münchner Hofbräuhaus legte sie mit Model Jannik ein Tänzchen hin und genoss typisch deutsches Essen. Für Model Nawin zeigte sie viel Sympathie und bewies, welcher Typ Mann sie besonders interessiert.