Die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (26) hat sich nach nur etwas mehr als einem Jahr Ehe von ihrem Mann und Vater ihres einjährigen Sohnes Levi getrennt. Das gab Enebechi auf ihrem Instagram-Account bekannt. In einem Q&A mit ihren Fans beantwortete sie die Frage nach ihrem Beziehungsstatus in einer ihrer Storys: «Ja, wir sind getrennt, Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen und ich bin eine stolze alleinerziehende Mutter.» Ihr Sohn würde seinen Papa «natürlich regelmässig» sehen.