Heidi Klum (49) sucht in diesem Jahr bereits zum 18. Mal nach dem nächsten Topmodel. Die neue Staffel «Germany's next Topmodel» beginnt am 16. Februar um 20:15 Uhr bei ProSieben. Gewinnerin der vergangenen Staffel 2022 war die Österreicherin Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19). Für sie gab es gleich doppelt Grund zum Jubeln: An ihrer Seite im Finale stand ihre Mutter Martina (51). Sie machte den dritten Platz.