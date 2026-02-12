«GNTM» goes Hollywood: Ehemalige Kandidatinnen in Film und Fernsehen

Taynara Wolf

Taynara Silva–Wolf (29) erreichte 2016 in der elften Staffel den fünften Platz und baute sich danach ein zweites Standbein als Schauspielerin auf. 2018 erhielt sie eine Rolle in der Sat.1–Serie «Alles oder Nichts». Nach Nebenrollen in «SOKO München» und einem «Tatort» folgte von 2020 bis 2021 eine feste Rolle in der RTL–Serie «Der Lehrer». Ihr bislang grösster Coup: eine Hauptrolle in der zweiten Staffel der ZDF–Serie «Der Palast», in der sie neben Benno Fürmann eine Tänzerin spielt. Zuletzt stand Wolf in der Dinsey+–Produktion «Call My Agent! – Berlin» vor der Kamera. «Für mich stand immer fest, dass ich Schauspielerin werden möchte und ‹GNTM› hat mir in der Branche einige Türen geöffnet. Ich bin mir zwar sicher, dass ich meinen Weg so oder so gegangen wäre, aber es war eine willkommene Abkürzung», erklärte sie 2025 im Interview mit «Marie Claire».