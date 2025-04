«GNTM»: Heidi Klum zieht die Samthandschuhe aus

«Ihr habt euch in eurer Geschichte verloren»

Nochmals macht Heidi klar, dass sie ab jetzt die Zügel anziehen will: «Ich habe meine Samthandschuhe ausgezogen.» Dann geht es in die Entscheidung. Für Eva und Nawin hat das Zittern ein Ende: «Ihr habt als einzige eine Drehung in den Walk eingebaut», lobt Adriana Lima. Sie sind genauso weiter wie Xenia (26), Aaliyah (22), Faruk (21) und Samuel (23). Dagegen konnte Annett bereits beim Carwash–Shooting der vergangenen Woche nicht überzeugen: «Und heute habt ihr euch in eurer Geschichte verloren – ihr beide», lautet Heidis Urteil über Annetts und Rays Leistung. Während Ray sich in die nächste Woche retten kann, ist für Annett Schluss. Gleichzeitig hat sich die 46–Jährige lange im Feld der wesentlich Jüngeren behauptet. Auch Keanu (25) ereilt das «GNTM»–Ende. Beim Carwash–Shooting zeigte er eher Coolness statt Spass. Beim Walk konnte er nicht gut genug in die Puppen–Rolle schlüpfen und fliegt zurück in seine Heimatstadt München.