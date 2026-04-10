«GNTM»-Kandidatin auf dem Weg vom Landmädel zum Supermodel

«Lange gedacht, dass ich langweilig bin»

Die interessantesten Storys finden die Medien–Ladys bei Alexavius (22), Anika (27), Julia (25) und Anna. Sozialarbeiterin Anika hat mit sieben zum ersten Mal krankheitsbedingt ihre Haare verloren. Im Podcast «Life is felicious» darf sie darüber ausführlich berichten. Das Magazin «taff» widmet Alexavius einen eigenen Beitrag, in dem er über den Umgang mit homophoben Anfeindungen erzählt. Journalistenschülerin Julia hat vor zwei Jahren die Liebe ihres Lebens verloren. Wie sie damit klarkommt, erklärt sie «Bunte.» Mit gleich zwei Exklusiv–Geschichten in «Bild» und «Gala» hat Anna auch hier die Nase vorn. Die Pflegefachfrau aus dem Chiemgau ist ganz dörflich auf einem Bauernhof aufgewachsen und sass dank «GNTM» zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Flugzeug. Ihr Weg in die weite Modelwelt begeistert die Journalistinnen allesamt. Annas typischer Kommentar: «Das bedeutet mir viel, weil ich so lange gedacht habe, dass ich langweilig bin.»