«GNTM»-Kandidatin Noëlla: «Ich möchte keine Schwächen mehr haben»

Sie gehört sicherlich zu den auffallendsten Kandidatinnen in der aktuellen «Germany's next Topmodel»-Staffel: die gebürtige Kongolesin Noëlla. Die 24-Jährige hat schon für so manches Drama in der Model-Villa gesorgt und schnappt ihren Mitstreiterinnen einen begehrten Job nach dem anderen vor der Nase weg. Auch in der jüngsten Folge konnte sie sich im Casting durchsetzen und steht für das Kampagnenshooting für Six vor der Kamera. Im Interview spricht Noëlla nun über die grössten Herausforderungen bei «GNTM», ihre Vorbilder und Model-Mama Heidi Klum (48).