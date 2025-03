«GNTM»: Klaas Heufer-Umlauf verpasst Heidis Mädchen einen neuen Look

Jubiläumsstaffel läuft zweimal pro Woche

Seit dem 13. Februar sucht Heidi Klum wieder «Germany‹s next Topmodel» – und das schon zum 20. Mal. Gecastet werden wie im vergangenen Jahr sowohl weibliche als auch männliche Models. Die Folgen laufen anfangs immer mittwochs und donnerstags, um sich getrennt voneinander den weiblichen und männlichen Models zu widmen. In Folge 13 (Ausstrahlung am 27. März) treffen die Männer und Frauen dann aufeinander und werden in den restlichen Episoden gemeinsamen zu sehen sein. Am Ende der Staffel werden erneut eine Siegerin und ein Sieger gekürt. Sie kommen jeweils auf den Titel der «Harper›s Bazaar», erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld und werden Teil einer L'Oréal–Paris–Kampagne.