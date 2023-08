«GNTM»-Model Anna Adamyan ist zum ersten Mal Mutter geworden

Das letzte eigene Update ihrer Schwangerschaft hatte Anna Adamyan in der Nacht auf Freitag (11. August) gegeben. In einer Instagram-Story verriet sie: «Letzte Nacht ist meine Fruchtblase geplatzt und wir sind seitdem in der Klinik. Ich melde mich ganz in Ruhe bei euch und hoffe, dass ihr das versteht. Danke fürs Mitfiebern!»