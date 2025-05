«GNTM»: Model erleidet Panik-Attacke bei 70-Meter-Höhen-Shooting

«Fiebertraum» auf dem Schwebe–Balken

Es geht hoch hinaus für die Models: Ein riesiger Kran verfrachtet sie auf einem stählernen Schwebe–Balken in luftige Höhen über L.A. 70 Meter über dem Boden sollen sie vor der Kamera von Fotograf Max Montgomery (35) und in den buntschillernden Outfits von Star–Designer Kevin Germanier (33) möglichst frei und vorteilhaft posieren. Jura–Studentin Magdalena (21) aus Wien leidet unter Höhenangst. Die Shooting–Aufgabe lässt sie «panisch und nachdenklich» werden. Auch Nawin (29) meidet in seinem Alltag in Freiburg Höhen: «Ich habe schon auf der Leiter Probleme.» Und selbst Heidi gibt zu: «Ich glaube, ich würde ohnmächtig werden.» Die meisten der 17 verbliebenen Models überwinden sich dann doch. Manche wie Josy (19) oder Jannik (22) klettern sogar noch höher und lassen sich freudestrahlend ablichten. Der nervöse Nawin wähnt sich in einem «Fiebertraum», als er auf dem Stahlträger posiert. «Du siehst aus wie ein König», feiert Heidi ihn für seine Überwindungskraft.