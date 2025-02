«GNTM»: Naomi Campbells Sixpack-Flirt mit Heidis Model

«Ihr seht Hammer aus, Ihr Mäuse!»

In Fünfergruppen stellen sich die Models auf dem Catwalk den beiden illustren Jurorinnen. Von Kandidat Max (20) aus der Nähe von Leipzig ernten Klum und Campbell gleich ein eher eigenwilliges Kompliment: «Ihr seht Hammer aus, ihr Mäuse!» Das Kompliment kann Campbell nicht zurückgeben. Sie stört sich an Max‹ Schnauzbart: «Er ist zu jung dafür.» Mit anderen Kandidaten läuft es besser. Lian (21) aus Bern krönt seinen natürlichen Look mit gepflegten Kringellöckchen. Felix (27) aus Stuttgart hat Haupthaare und Vollbart in leuchtendes Pink getaucht. Damit nicht genug. Sein wahrer Eisbrecher ist seine aussergewöhnliche Art zu lachen, eine Art Rückwärts–Gegiggel. Naomi Campbell kippt vor Lachen fast vom Stuhl und fragt: «Is this real?» So real wie Felix› Hobbies: Er springt gern aus Flugzeugen und riecht gern an Rosen – was man eben so macht.