«GNTM»: Schickt Heidi ihren persönlichen Favoriten nach Hause?

Das Finale dieser Folge geht auch Heidi Klum (51) nahe: In bunter Zirkus–Atmosphäre verwandeln sich die Models in Grusel–Clowns und –Puppen. Wird der Ausflug in die Zirkuswelt für einige Kandidatinnen und Kandidaten zum Horror–Trip bei «GNTM» (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben und bei joyn)? Heidis persönlicher Favorit kann in allen drei Prüfungen nicht überzeugen – und stellt sie damit vor ihre bislang schwierigste Entscheidung: Rauswurf oder letzte Chance?