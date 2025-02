«GNTM»-Siegerin Barbara Meier über Kritik und zu grosse Poren

Barbara Meier (38) ist seit vielen Jahren unter anderem als Model tätig. Bekannt wurde sie erstmals durch ihre Teilnahme an Heidi Klums (51) Show «Germany's next Topmodel», die sie 2007 gewann. Seither hat sie in der Branche viel erlebt. Gerade erst ist sie im Rahmen der Fashion Week in Paris nach 15 Jahren auf die dortigen Laufstege zurückgekehrt. Ein grossartiges Comeback, an Meier wurde innerhalb der Modewelt aber in den vergangenen Jahren auch viel Kritik geübt.