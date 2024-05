«GNTM»-Siegerin Sara Nuru erwartet ihr zweites Kind

Noch ein weiteres Mal...

Am Sonntagabend veröffentlichte sie die Aufnahme zu dem passenden Song von Britney Spears «Baby One More Time». In einem schwarzen Outfit zeigt sie sich darin zunächst frontal und dreht sich dann zur Seite, wobei ihr Babybauch sichtbar wird. Dazu kommentierte sie schlicht mit einem Küken–Emoji und der Nummer 2.