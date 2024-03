«GNTM»: Star-Jurorin Liz Hurley übernimmt am Ende Heidis Job

In Folge vier spülten Teneriffas Wellen so manche Sieg–Hoffnung hinfort. Zunächst konnten sich die «GNTM»–Models für das Plakat–Shooting und den Opener–Dreh zur neuen Staffel empfehlen. Auf Teneriffa angekommen überraschte Heidi Klum (50) ihre Model–Schar dann in Pulli und Gummistiefeln: Beim Beach–Shooting nahm sie als Fotografin die Kamera selbst in die Hand. Doch ihr voller Körpereinsatz in den Fluten hatte einen Haken: Auf Star–Jurorin Liz Hurley (58) kam am Ende allein die undankbare Aufgabe zu, ausscheidende Models nach Hause zu schicken.