«GNTM»-Star Kim Hnizdo: Lässiger Auftritt in Paris

Hnizdo zog erst vor wenigen Tagen auf der amfAR–Gala in Venedig in einem gewagten Hauch von Nichts die Blicke auf sich. Für das Event in Paris setzte die 27–Jährige auf einen hochgeschlossenen, karierten Einteiler in Schwarz–Weiss. «Die Wandelbarkeit als Model wird in dieser Woche gut nachvollziehbar dargestellt», erklärt Hnizdo am Rande der Veranstaltung. «Von Haute Couture auf dem roten Teppich, zu zeitlos schicken, classy Paris–Looks.»