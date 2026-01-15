«God of War»-Serie: Ryan Hurst wird zu Kratos in Videospielverfilmung

Die Live–Action–Serie soll nahe an der Vorlage die Abenteuer von Kratos und seinem zehnjährigen Sohn Atreus erzählen. Pfeiler von allem soll die Dynamik von Vater und Sohn werden, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird. Seite an Seite mit Atreus wird sich Kratos aufmachen, um die Asche von Faye, der Frau von Kratos und Mutter von Atreus, auf dem höchsten Gipfel aller Welten zu verstreuen.