Goldbraune Sesamkekse mit Honig

Diese Sesam–Honig–Kekse sind schnell zubereitet und machen beim Naschen richtig Freude. Schon beim Backen duftet die Küche herrlich nussig und süss. Am besten lässt sich das Gebäck warm geniessen.
Zutaten (für ein Blech)
200 g Mehl (Type 405)
100 g weiche Butter
65 g Honig
50 g Zucker
1 Ei (Zimmertemperatur)
1 Eigelb zum Bestreichen
100 g Sesamsamen
1 TL Vanilleextrakt
1/2 TL Backpulver
1 Prise Salz
Kochutensilien: Rührschüssel, Handrührgerät, Backblech, Backpapier, flacher Teller, Teigschaber, Frischhaltefolie, Kuchengitter
Zubereitung (60 Minuten)
1. 50 g Sesamsamen in einer Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun rösten, dabei ständig schwenken, um Anbrennen zu verhindern. Den gerösteten Sesam auf einen Teller geben und vollständig abkühlen lassen.
2. Die weiche Butter zusammen mit dem Zucker in einer Rührschüssel cremig aufschlagen. Den Honig dazugeben und weitere zwei Minuten rühren.
3. Die Eier und den Vanilleextrakt zur Butter–Honig–Mischung geben und gründlich unterrühren. In einer separaten Schüssel das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz vermischen und portionsweise unter die feuchten Zutaten heben. Den gerösteten Sesam einarbeiten.
4. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen.
5. Den restlichen Sesam zum Wälzen auf einem flachen Teller verteilen. Aus dem gekühlten Teig walnussgrosse Kugeln formen und diese im verquirlten Eigelb wenden. Anschliessend jede Kugel im Sesam rollen, bis sie vollständig bedeckt ist. Den Sesam dabei leicht andrücken.
6. Die Kugeln mit ausreichend Abstand auf das Backblech setzen und sanft flach drücken. Die Kekse im vorgeheizten Ofen 12–15 Minuten goldbraun backen.
7. Die fertigen Kekse auf dem Blech fünf Minuten ruhen lassen, dann auf ein Kuchengitter setzen und vollständig auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Die Kekse locker auf einer schlichten Platte oder einem Holzbrett anrichten und leicht übereinanderlegen. Ein kleines Glas Honig oder Honig mit Zitruszeste daneben servieren.
Getränkeempfehlung
Ein Glas Vin Santo mit seinen Honig– und Nussaromen ergänzt die Kekse perfekt.
Ungesüsster Grüntee oder Oolong bietet eine harmonische, frische Begleitung.
Rezeptvariationen
Mit einem Teelöffel Orangenabrieb erhält der Teig eine fruchtige Note.
Für ein intensiveres Sesam–Aroma einen Teil der Butter durch Tahini ersetzen.