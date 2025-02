«Golden Bachelor»-Finale: An diese Dame geht die goldene Rose

«Entscheidende Frage, wie lange man warten möchte»

«Nach einem Action–Teil» möchte Franz auch «ein bisschen Romantik» mit Lise erfahren. Auf dem Plateau einer Algarve–Klippe ist ein Dinner–Tisch aufgebaut. Beide scherzen über ihr potenziell «letztes Abendmahl» vor Franz' Entscheidung. Am Rande der Klippe schlägt Lise im Hinblick auf eine gemeinsame Beziehung noch mutig vor: «Wir müssen einfach ins kalte Wasser springen.» Die Zurückhaltung, die sie während des Formats an den Tag gelegt hat, erklärt Lise so: «Ich wollte nicht mein ganzes Leben in meinem norwegischen Fischdorf verbringen. Oft in meinem Leben musste ich allein durchkommen. Deshalb bin ich ein wenig vorsichtig.» Am Ende des Dinners wirft Franz die «entscheidende Frage» auf, «wie lange man warten möchte oder warten kann, um so eine Schale zu knacken.» Eine gemeinsame Nacht in einem Bett mit Franz lehnt Lise ab: «Ich schätze es sehr, dass er meine Grenzen und meine Gefühle akzeptiert.» Am Morgen nimmt sie den leicht verzweifelten Franz in ihren Arm. Ob das reicht?