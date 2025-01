«Golden Bachelor» Franz Stärk: Wie ging die Liebessuche für ihn aus?

«Golden Bachelor» spricht über Beziehung

Dass er in dem Datingformat eine Frau für sich finde, habe er als «möglich» angesehen, jedoch habe sein Fokus darauf gelegen, «Menschen kennenzulernen. Mal an einer Produktion teilzunehmen. Zu gucken, was die Frauen für Lebenserfahrungen haben und mit ihnen in den Austausch zu kommen. Wenn dann noch die Kirsche auf der Torte kommt und ich mich verliebe, dann ist das eine tolle Sache», so Stärk.