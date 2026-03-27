Golden Girl: Heidi Klum glitzert durch New York

In New York sucht Heidi Klum aktuell bei der 22. Staffel der TV–Sendung «Project Runway» den besten Nachwuchs–Designer. 2025 kehrte die 52–Jährige nach einigen Jahren Pause als Gastgeberin zu der Fashion–Castingshow zurück. «Es hat sich angefühlt, wie Nach–Hause–Kommen», schwärmte sie damals gegenüber dem US–Magazin «People». Zuvor war sie seit dem Start der Sendung 2004 bei insgesamt 16 Staffeln das Gesicht der Show, ehe sie 2018 gemeinsam mit Mentor Tim Gunn ausstieg. Ihre Nachfolgerin als Gastgeberin war für zwei Jahre Modelkollegin Karlie Kloss. Die neuen Folgen sollen in den USA noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.