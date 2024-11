«Golden Girls»-Star Betty White erhält eigene US-Briefmarke

Lange Karriere von Radio bis TV

Betty White verstarb am 31. Dezember 2021 im Alter von 99 Jahren, nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Die Emmy–Preisträgerin wurde vor allem durch ihre Rollen als Rose Nylund in «Golden Girls» (1985–1992) und Sue Ann Nivens in «The Mary Tyler Moore Show» (1970–1977) bekannt.