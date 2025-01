Golden Globe Awards 2025: Alle Details zur Preisverleihung

Die Golden Globes richten den Blick neben Filmen auch auf TV–Serien. Mehrfach nominiert sind die Shows «The Bear», «Only Murders in the Building», «The Penguin» und «Shogun». In der Kategorie «Beste Miniserie» treten die beliebten Shows «Rentierbaby» und «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» an.