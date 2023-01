«Top Gun: Maverick» geht leer aus

Bis im Dezember letzten Jahres der Mega-Blockbuster «Avatar: The Way of Water» in den Kinos startete, war Superstar Tom Cruise (60) mit seinem späten Sequel «Top Gun: Maverick» der Überflieger des Jahres. Rund 1,5 Milliarden US-Dollar kamen an den weltweiten Kinokassen zusammen - doch bei den Golden Globes reichte es nicht für einen Sieg in der Königskategorie «Bester Film - Drama». Hier setzte sich Altmeister Steven Spielberg (76) mit seinem Nostalgie-Trip «Die Fabelmans» durch, der am 9. März in den deutschen Kinos anläuft.