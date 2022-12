Es ist angerichtet. Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) hat am Montag die Nominierten für die Golden Globes bekannt gegeben. Auffällig: Mit «Top Gun: Maverick», «Avatar: The Way of Water», «Elvis» und «Everything Everywhere All at Once» sind viele (potenzielle) Publikumshits nominiert. Was der Oscar schon seit Jahren erreichen will, mehr populäre Filme zu nominieren, hat der Golden Globe geschafft. Die meisten Nominierungen, insgesamt acht, holte aber die kleinere irische Tragikomödie «The Banshees of Inisherin».